Luca Gardini presenta a Selvazzano Dentro "Le tre b del vino"

Luca Gardini – smisurato talento della sommellerie - nel 2004 viene eletto Miglior Sommelier d’Italia - Nel 2009 vince il titolo di Miglior Sommelier d’Europa - Nel 2010 diventa Campione del Mondo Sommelier – il resto è una serie di successi, premi e riconoscimenti uno dopo l'altro, ultimo tra questi il conferimento dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Autore del famoso Gardini Wine Notes e ideatore con Andrea Grignaffini del prestigioso premio BIWA – Best Italian Wine Awards oggi è considerato tra i più influenti opinion leaders dell’universo riguardante i vini italiani ed europei ed è ritenuto uno dei migliori su scala mondiale. «È il primo critico italiano a entrare a far parte di WineSearcher, il più grande database e motore di ricerca enologica al mondo, in buona compagnia con alcuni dei più importanti professionisti internazionali del settore, da Robert Parker a Tim Atkin, a Jancis Robinson e James Suckling».

Capace di «percepire i gusti minori di ogni vino, quelli più nascosti, e tramandarli agli ascoltatori tramite un dialogo coinvolgente e appassionante» ci guiderà il 28 ottobre 2019 in un'indimenticabile serata alla scoperta di cosa vuol dire veramente degustare attraverso il racconto di nove grandi vini da lui selezionati:

Il Marroneto – Brunello di Montalcino DOCG Madonna delle Grazie 2015

Casanova di Neri – Brunello di Montalcino DOCG Tenuta Nuova 2013

Le Potazzine – Brunello di Montalcino DOCG 2013

Rizzi – Barbaresco Pajoré DOCG 2015

Ressia – Barbaresco DOCG Canova 2016

Ca' del Baio – Barbaresco Asili DOCG 2016

Burlotto – Barolo Monvigliero DOCG 2015

Elvio Cogno – Barolo Ravera DOCG 2015

Giovanni Rosso – Barolo Cerretta DOCG 2015

Sobrero – Barolo Ciabot Tanasio DOCG 2015

