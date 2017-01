Presentazione della raccolta poetica “Lucamara e altre poesie pavane” a Noventa Padovana

Sarà presentata venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 20.45 alla Biblioteca Comunale di Noventa Padovana (in via Roma 20) la raccolta poetica Lucamara e altre poesie pavane di Antonio Daniele. Con l’autore intervengono Antonio Costa e Luciano Morbiato.

Il libro – Si radunano nel testo tre piccole raccolte (l’ultima del tutto inedita) di poesie pavane, che, scritte in giornate e stagioni lontane e diverse, hanno circolato in modo semiclandestino solo nelle mani di pochi amici fidati. Se ora si divulgano, dando loro alla fine veste editoriale, è per bisogno di un certo ordine (ordine formale, non mentale) conclusivo. D’altra parte si sa che la pratica della poesia è spesso disgiunta dalla saggezza. Saremo grati a quanti si accosteranno a queste nugae, spuntate nelle intermittenze del cuore, senza ostilità preconcetta.

L’autore – Antonio Daniele è nato nel 1946 a Padova, nell’immediata periferia comunale, un tempo contado. Ha insegnato per tutta la vita Storia della lingua italiana all’università, in Italia e all’estero. Questo libro è il giusto contrappasso o, se vogliamo, il pegno pagato alla sua anima demotica.

Lucamara e altre poesie pavane

di Antonio Daniele Isbn 978 88 6787 505 4 pp. 218, euro 15.

CLEUP

