“La luce splende nelle tenebre e la trasforma”, conferenza allo Studyo Yoga

Terza conferenza del ciclo: “Il principio di evoluzione della vicenda umana: l’eterna lotta tra il Bene e il Male”.

È possibile conoscere ciò che definiamo male? Se sì, come? E attraverso quali facoltà dell’Uomo? Ma cosa è realmente il male? Solo rispondendo a queste domande è possibile trovare una via per trasformare l’azione delle entità ostacolatrici nella Pietra di Fondazione di un nuovo Bene. In questa conferenza si cercheranno le risposte a queste e altre domande correlate nella filosofia (dai presocratici a Tommaso) e nella Scienza dello Spirito (o Antroposofia) di Rudolf Steiner.

Relatore: Alessandro Benati

La conferenza si terrà presso lo Studyo Yoga di Via Rudena 46, Padova, telefono 049 8765349, con inizio alle ore 15.30.

Nota Biografica

Alessandro Benati, nato a Bologna dove vive e lavora, dopo studi scientifici si occupa di informatica.

Da molti anni studia le opere di Rudolf Steiner e dei Maestri della Tradizione, con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici. Il suoi temi di indagine principali riguardano l’evoluzione delle scuole misteriche, dalle origini ai giorni nostri, l’Antroposofia e il simbolismo in generale. Dal 2014 ha iniziato a tenere conferenze e seminari divulgativi sui temi fondamentali dell’Antroposofia e sull’Esoterismo. Di recente ha dato alle stampe un ciclo di conferenze raccolto in quattro volumetti, dal titolo “Dai Misteri Antichi alla Scuola di Michele” e un libro dal titolo “Kaspar Hauser, il delitto d’Europa”.

