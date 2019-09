Luchè in concerto: Future Vintage Festival official preview al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/810375159359644/

Official preview di Future Vintage Festival

🎤 Luchè, dopo l’uscita del suo ultimo album “Potere” entrato direttamente alla numero 1 dei dischi più venduti in Italia, torna con un live di preview del Future Vintage Festival. Considerato uno degli artisti veterani più originali del rap contemporaneo, vanta collaborazioni con Guè Pequeno, Marracash, Sick Luke, Charlie Charles e molti altri.

Evento in collaborazione con: Parco Della Musica - Padova e SNACKulture

Quando e dove

Appuntamento il 12 settembre al parco della Musica.

Biglietti

12 euro + dp - Early Bird

15 euro + dp - Intero

👉 Prevendite online: https://bit.ly/2YvX7xY

👉 Scopri tutto il programma del future vintage festival su: https://bit.ly/2YESnGF

🎤Bio:

Luchè è tra le più interessanti penne della scena urban italiana e vanta oltre mezzo milione di followers solo su Instagram. L’artista, cresciuto nella periferia di Napoli, ha esordito verso la fine degli anni '90 col gruppo Co’Sang per poi sciogliersi e intraprendere la carriera da solista entrando nell’etichetta di Marracash (Roccia music).

Considerato come uno degli artisti veterani più originali del rap contemporaneo e contraddistinto da una personalità unica nel suo genere, Luchè negli ultimi anni ha collaborato con i migliori protagonisti della scena rap, da Guè Pequeno a Marracash sino ad arrivare a Sfera Ebbasta.

❗Norme di sicurezze e divieti:

È vietato introdurre bottiglie e borracce, cibo, animali, borse e bastoni per i selfie, bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc.), trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta e da taglio.

È inoltre vietato introdurre catene, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile

Sono ammesse solo bottiglie di acqua non più grandi di 0,5 litri (senza tappo)

Future vintage festival

Be Dissident

13-14-15 Settembre

Centro Culturale San Gaetano, Padova

3 giorni di: ospiti, moda, lifestyle, tendenze, street culture, ispirazioni

Ribellarsi non passa mai di moda. Be Rebel, Be Foolish, Be Dissident. Torna Future Vintage Festival, BE DISSIDENT è il tema della decima edizione del Festival, con la X il simbolo di rottura e di questo importante traguardo.

13-14-15 settembre. X = be dissident, rebel edition. Personaggi dissacranti, contenuti contro corrente, gli eccessi creativi del mondo della moda e della comunicazione in un’edizione che non mai stata così ribelle.

👉Scopri di più: http://www.futurevintage.it/future-vintage-festival-be-dissident/