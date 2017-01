“Luci” alla libreria Limerick 

Una raccolta di storie e di immagini: “Luci” è un progetto che attraverso le parole di Francesca Boccaletto e gli scatti di Lorenzo Scaldaferro racconta le vite di alcune delle persone che frequentano i servizi di Gruppo Polis, realtà del sociale attiva da oltre trent'anni a Padova.

Martedì 7 febbraio, a partire dalle 19.30, alla libreria Limerick, nel cuore del quartiere Arcella, verrà presentato il progetto “Luci”.

“Luci” è un libro, ma anche un progetto fotografico, è un racconto fatto di racconti, una finestra aperta sulle vite delle persone che frequentano o hanno frequentato Gruppo Polis, una realtà del sociale attiva a Padova negli ambiti della disabilità, della salute mentale, dell’emarginazione e delle donne vittime di violenza.

Per realizzarlo sono stati coinvolti gli operatori, i beneficiari, i volontari, i famigliari delle persone che frequentano i vari servizi e le strutture della realtà, le loro storie sono state raccolte e scritte da Francesca Boccaletto, giornalista e scrittrice padovana, e le loro immagini sono state immortalate da Lorenzo Scaldaferro, fotografo professionista.

Ognuna delle storie raccolte in questo libro rappresenta una luce, una scintilla che ha illuminato le vite dei protagonisti: c'è l'amore di Giuseppina per il figlio Andrea in mezzo a mille ostacoli, c'è il riscatto di una grande donna dopo una vita di violenze, ci sono i ricordi di Alberto, il primo utente di Gruppo Polis, c'è la complicità di due donne che lavorano fianco a fianco con i senza dimora, c'è il magico momento in cui Giancarlo e Ian Paice dei Deep Purple si sono incontrati sullo stesso palco, ci sono i progetti che hanno fatto capire quanto i servizi offerti alla comunità possono essere importanti per le persone.

La prefazione di "Luci" è stata affidata a chi ha fatto della propria arte di paroliere un mestiere e ha conosciuto da vicino il tema della disabilità: Eugenio Finardi ha condiviso la storia di sua figlia Elettra, nata con la sindrome di Down e ha riservato bellissime parole per chi l'ha aiutata a trovare la propria strada.

GRUPPO POLIS

Gruppo Polis si occupa di salute mentale, disabilità intellettiva, emarginazione sociale e donne vittime di violenza.

Attraverso i numerosi servizi e strutture diffusi sul territorio, Gruppo Polis dà una risposta concreta ai bisogni primari delle persone che accoglie: l’abitazione, le competenze professionali per affacciarsi nel mondo del lavoro, lo sviluppo delle capacità relazionali e lo stimolo delle inclinazioni artistiche.

INFORMAZIONI

