Luci in villa: visite guidate in notturna a Villa Miari de Cumani

In occasione della sagra di Sant'Elena, l'associazione culturale "Villa Miari de Cumani" organizza le visite guidate all'interno delle sale visitabili della Villa Miari de Cumani a Sant'Elena.

Passeggiando nelle dieci sale aperte al pubblico conosceremo la storia della famiglia Miari de Cumani che da 800 anni affonda le sue radici nella campagna padovana ed è indissolubilmente legato alla Villa-Castello di Sant'Elena.

Informazioni e contatti

Quando: venerdì 16 e domenica 18 agosto 2019, ore 21

Dove: Villa Miari de Cumani, Via Roma 1 - Sant'Elena (Padova)

Per la partecipazione alla visita è richiesto contributo di 5 euro a persona.



Il turno di visita può contenere un numero limitato di partecipanti, in caso questo fosse superato sarà attivato un secondo turno alle ore 22.



È gradita la prenotazione con un SMS/WhatsApp al +39 346 582 02 (indicare nome, cognome e numero di partecipanti) oppure con una mail all'indirizzo info@villamiaridecumani.com.

Web: http://www.villamiaridecumani.com/#home

Evento Facebook