“Lucio incontra Lucio”, Sebastiano Somma per la stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Venerdì 1 marzo

Sebastiano Somma

“Lucio incontra Lucio”

di Liberato Santarpino

con le voci di Emilia Zamuner, Alfina Scorza, Paola Forleo, Francesco Curcio

e con Sandro Deidda sax, Guglielmo Guglielmi pianoforte, Lorenzo Guastaferro vibrafono, Aldo Vigorito contrabbasso, Giuseppe La Pusata batteria

scenografia di Luigi Ferrigno

arrangiamenti di Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmi

immagini multimediali di Mariano Soria

disegni animati di Irene Servillo

regia di Sebastiano Somma

Lucio incontra Lucio mette in scena un’originale lettura della vita di coloro che hanno scritto uno dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Accomunati dalla stessa passione per la musica e nati a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti - i due sono in realtà molto diversi, ma l’estro del primo e l’introspezione del secondo si fondono nell’esigenza di sperimentare nuove strutture musicali. Nei primi anni ottanta si fece avanti il progetto di una tournèe e di un successivo disco insieme, ma Battisti, ormai propenso a sparire dalle scene, rifiutò l’invito. Lucio incontra Lucio prova a figurare quell’incontro artistico mai avvenuto, raccontandolo attraverso le loro canzoni.

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

