“Regalo di Natale”, stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Giovedì 14 marzo

Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase

“Regalo di Natale”

di Pupi Avati

adattamento teatrale di Sergio Pierattini

con Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro di Biase

regia di Marcello Cotugno

Dettagli

Quattro amici di vecchia data - Lele, Ugo, Stefano e Franco - si ritrovano la notte di Natale per giocare a poker. Con loro vi è anche il misterioso avvocato Santelia, un ricco industriale contattato da Ugo per partecipare alla partita. Franco è proprietario di un importante cinema di Milano ed essendo il più ricco dei quattro è l'unico ad avere le risorse economiche per poter battere l'avvocato, noto nel giro per le sue ingenti perdite. I rapporti tra Franco e Ugo sono compromessi ormai da anni, ma ben presto è l’intera partita a rivelarsi tutt'altro che amichevole: sul piatto infatti non ci sono soltanto un bel po' di soldi, ma anche i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne e gli inganni della vita di ognuno.

Biglietti

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Informazioni e comunicazioni

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.arteven.it - www.procittadella.it

