Serata di degustazione "Lugana Ancilla, l'altra Lugana" a Noventa Padovana

Giovedì 4 maggio a partire dalle 20, il ristorante Boccadoro di Noventa Padovana ospita una serata di degustazione dei vini Ancilla Lugana, di Dossobuono di Villafranca.

La produttrice, Luisella Benedetti, sarà presente alla serata come relatrice per raccontare della sua terra e dell'originalità di questi vini.

Si parlerà inoltre della vinificazione senza solfiti.

"Lugana Ancilla…l'altra Lugana. C'era dunque, una volta, una energica e straordinaria donna impegnata in campo agricolo, che ogni giorno si alzava alle tre del mattino per fare, disporre, coordinare, controllare, ricevere, mandare…

Si chiamava Ancilla ed era mia nonna. Ora questa azienda la conduco io, produco Lugana.

Ho scelto la terra e mi ha cambiato la vita. L'impegno di una vita di mia madre e di mia nonna oggi è un progetto ancora giovane che sta crescendo.

Un giorno dopo l'altro, la sfida più difficile che potevo affrontare si sta rivelando la mia più grande soddisfazione, e la scelta migliore che potessi fare nella mia vita".

MENÙ

Vini in degustazione: A Blanc de Noir Chardonnay Effe Zero senza solfiti - Lugana 1909 senza solfiti - Lugana Ella - Lugana Ghidina.

Piatti in abbinamento: insalatina di pere con gocce di aceto balsamo, formaggio Primiero e speck d'anitra - crudità di asparagi bianchi e verdi - culatello di zimbello con asparagi marinati - selezione di formaggi con marmellate, crostini con tartare di manzo e salumi veneti.

COSTI

Costo 30 euro a persona.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazioni entro il 2 maggio.

Cantina Italiana: 049.8934829.

Gallery