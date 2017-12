Luigi Biasetto presenta il suo libro “Senza dolce non è vita” alla libreria Ibs+Libraccio

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/385275345246391/

Sabato 16 dicembre alle 16 Luigi Biasetto presenta il suo libro “Senza dolce non è vita” Edizioni Piemme. Con l'autore dialoga Erika Bollettin del Mattino di Padova.

C’è un dolce in ogni momento bello della vita. E c’è un dolce anche per consolarci nei momenti tristi. Luigi Biasetto, campione del mondo di pasticceria, tra ricette e aneddoti spiega perché senza dolce non è vita. Tutti i segreti per realizzare squisiti tiramisù, macaron, frittelle, crostate, ciambelle e profiterole… trentasette ricette, corredate da tutte le preparazioni di base, per passare l’anno in dolcezza.

“Ho cominciato da piccolo nella cucina di casa. Da allora non ho mai smesso. Ho sbagliato un’infinità di volte ma ho subito ricominciato. Per la passione per la materia e la spinta a sperimentare, mettendo alla prova quello che di volta in volta imparavo. Con la consapevolezza di appartenere a una tradizione nobile e antica e la cocciutaggine di volermene allontanare e di cercare nuove strade. E il desiderio di fare qualcosa di buono, che accompagnasse davvero ogni momento. Perché “senza dolci non è vita” non è un modo di dire”.

Luigi Biasetto, di origini veneziane ma nato a Bruxelles, è nella città belga che inizia la sua formazione da pasticcere. Titolare della rinomata pasticceria Biasetto di Padova, è vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. La squadra da lui presieduta ha vinto il Campionato mondiale di pasticceria con la Torta Setteveli. Questo è il suo primo libro.