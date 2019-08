Lumakalè in concerto al Parco È Fantasia per la rassegna Invisible Sound

Venerdì 9 agosto Invisible Sound presenta Lumakalè in concerto presso il Parco È Fantasia. La serata inizia già dalle 19.30 con il DJ set by TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il concerto inizia alle 21.30. I Lumakalè sono Marco Vichi alla chitarra e Stefania Boscarato alla voce e palmas, un duo musicale eclettico e frizzante con un repertorio che spazia dalla rumba gitana flamenco alla world music con influenze gipsy jazz.

La particolarità del loro repertorio è l'esecuzione di brani in tantissime lingue (spagnolo, francese, romanes ,ungherese etc). Ogni brano ha un ritmo differente: da incalzante e raffinato del flamenco a melodico e d'atmosfera. Gli spettatori, verranno trasportati in un vero e proprio viaggio musicale multietnico che, attraversando le terre del popolo gipsy, si fermerà su brani di propria composizione. Questi pur conservando ritmi e sapori di terre lontane, si rinnovano in uno stile armonico preciso, che caratterizza il sound dei Lumakalè.

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream...«la musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere». La serata musicale si tiene in uno spazio dedicato del parco. È presente un punto ristoro. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.

