"Lumen", mostra personale di Ennio Ludovico Chiggio alla galleria RossovermiglioArte

Lumen

di Ennio Ludovico Chiggio

Galleria RossovermiglioArte

Dal 6 maggio al 15 giugno

Una rassegna di opere di Ennio Ludovico Chiggio sarà esposta alla galleria RossovermiglioArte, nell'ambito di una mostra personale dal titolo "Lumen" curata da Massimiliano Sabbion.

ORARI

L'esposizione resterà aperta dal 6 maggio al 15 giugno, dal lunedi al venerdi con orario 16-19 o su appuntamento.

INAUGURAZIONE

L'inaugurazione si terrà sabato 6 maggio alle ore 18 nella sede della galleria RossovermiglioArte in via Palestro a Padova.

La mostra ha il patrocinio del comune di Padova.

L'ARTISTA

La ricerca è il tratto distintivo che ha sempre caratterizzato Ennio Ludovico Chiggio, un gioco tra forme ed estetica che si presenta nelle singolari opere inedite riprese e create per la mostra "Lumen".

Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso, il responsabile interprete della visione poiché è la luce che si indaga negli spazi e nelle animazioni cinetiche ed optical che hanno da sempre accompagnato l'artista, tra i protagonisti del Gruppo Enne dal 1959, con le opere prodotte insieme al collettivo agli inizi degli anni Sessanta per poi proseguire, una volta scioltosi il gruppo, nella sua personale ricerca, passando dalla fonologia musicale NPS alle Alternanze Bianco Rosso con macchine ottiche ludiche.

LE OPERE

Lumen si focalizza sulle ultime opere e sulle formulazioni di indagine dell'artista: dal sincretismo ottico al meccanismo optical, dal cinetismo alla scultura mobile e manipolabile.

Sono presentate in mostra acrilici su tavola, strutture in legno, lastre di plexiglas che diventano il supporto per un percorso di ricerca dell'artista mai interrotto tra il proseguo con il passato ormai storicizzato e un continuum col presente.

