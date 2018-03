Luna Marte e Mercurio: carte in 3D per le missioni spaziali, presentazione a Padova

Creare mappe geologiche dettagliate della superficie e del sottosuolo, modelli tridimensionali geologici e ambienti virtuali per una nuova esplorazione di Luna, Marte e Mercurio utili alle future missioni spaziali europee. Questo il Progetto PANMAP che prende il via a Padova sotto la guida del prof. Matteo Massironi del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova.

“Viviamo in un’età d’oro per l’esplorazione spaziale – spiega il prof.. Massironi -: molte nazioni mantengono ambiziosi programmi spaziali, le missioni orbitali ormai raggiungono corpi planetari al confine del sistema solare come Plutone o in ambienti estremi come Mercurio, Marte è stato ad oggi osservato da una vera e propria flotta di orbiter e rover, mentre siamo ad un passo dal rendere routinaria l’esplorazione robotica e umana della Luna.

In questo contesto le carte geologiche delle superfici planetarie costituiscono un contributo essenziale per pianificare strategie di missione di successo, mentre ambienti virtuali di Marte e Luna verranno verosimilmente utilizzati per permettere un training adeguato agli astronauti del prossimo futuro. I modelli geologici tridimensionale del sottosuolo permetteranno infine di immergersi al di sotto delle superfici planetarie e riconoscere strutture geologiche sepolte.”

Per rendere più concreti questi obiettivi e mantenere l’Europa a livello di eccellenza nell’ambito dell’esplorazione spaziale, prenderà avvio la prossima settimana il progetto Europeo Planetary Mapping (PLANMAP) coordinato dall’Università di Padova.

Il giorno martedì 27 marzo dalle ore 15 alle 16.30 avrà luogo presso l’aula 1F del Dipartimento di Geoscienze un evento di divulgazione in cui vari scienziati coinvolti nel progetto PLANMAP illustreranno quali siano le maggiori sfide e le più grandi prospettive della cartografia geologica planetaria del futuro.