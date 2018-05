“Rapiti con Dio! Come rinascere da un sequestro”, lunedì della missione alla parrocchia del Crocifisso

Lunedì 21 maggio, alle ore 20.45 nella parrocchia del Crocifisso, in via Del Commissario a Padova ultimo appuntamento con il ciclo di incontri Lunedì della Missione, realizzati dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione in collaborazione con Missionari comboniani e Medici con l’Africa – Cuamm.

Don Giampaolo Marta e don Giantantonio Allegri, preti fidei donum della Diocesi di Vicenza, rapiti nella notte tra il 4 e 5 aprile 2014 in Camerun insieme alla religiosa canadese, suor Gilberte Bussiéré, e rilasciati solo due mesi dopo, porteranno la loro testimonianza sul tema: Rapiti con Dio! Come rinascere da un sequestro.

I lunedì della Missione sono una finestra sul mondo che – attraverso testimonianze e riflessioni di chi lavora nelle periferie della storia – cerca di dare voce ai senza voce.

I Lunedì della missione sono rivolti a tutte le comunità parrocchiali, ai giovani, ai gruppi missionari, agli animatori e animatrici missionarie che desiderano mettersi alla scuola dei poveri e, assieme a loro, rileggere il Vangelo e la Vita.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.