Lunedì della missione: Don Dante Carraro e il Sud Sudan

Secondo appuntamento, lunedì 20 novembre, dei Lunedì della Missione, percorso organizzato dal Centro Missionario Diocesano in collaborazione con Medici con l’Africa – Cuamm e Missionari Comboniani.

Tema dell’incontro che vede ospite don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa – Cuamm, è Sud Sudan, stremato da conflitti e fame. Portare salute è “fare” la pace.

L’appuntamento è lunedì 20 novembre, dalle 20.45 alle 22.30, nella parrocchia di San Bellino a Padova, in via Jacopo Della Quercia 24 C, a Padova.

I lunedì della Missione sono una finestra sul mondo che – attraverso testimonianze e riflessioni di chi lavora nelle periferie della storia – cerca di dare voce ai senza voce.

In tutto otto serate di informazione e di approfondimento, una volta al mese, non solo sui temi dell’ingiustizia, dell’emarginazione, della povertà, delle guerre che ancora continuano a colpire molti paesi nel mondo, ma anche e soprattutto un’occasione per mettersi in ascolto di tutti i processi di bene, i segni di speranza, le testimonianze di fede e le straordinarie potenzialità dei poveri in ogni angolo della Terra.

Da qui il tema scelto per quest’anno, un insegnamento di don Lorenzo Milani: La parola ai poveri!

I Lunedì della missione sono rivolti a tutte le comunità parrocchiali, ai giovani, ai gruppi missionari, agli animatori e animatrici missionarie che desiderano mettersi alla scuola dei poveri e, assieme a loro, rileggere il Vangelo e la Vita.

Il calendario degli appuntamenti su http://www.centromissionario. diocesipadova.it

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.