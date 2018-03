“I luoghi degli scrittori veneti”, presentazione del libro a palazzo Moroni

Venerdì 6 aprile alle ore 18, in Sala Paladin a Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 in Padova, verrà presentato il nuovo libro di Sergio Frigo "I luoghi degli scrittori veneti" (Mazzanti Libri).

Presenterà il libro la scrittrice Antonia Arslan alla presenza dell'Autore.

Ippolito Nievo, Emilio Salgari, Dino Buzzati, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Goffredo Parise...

Sono molto numerosi i grandi scrittori del Veneto, e ai maestri del passato continuano ad aggiungersi sempre nuovi autori che conquistano le classifiche e si affermano nei premi letterari nazionali. Si può legittimamente sostenere che il Pil letterario della regione è ancor più significativo di quello economico, che pure negli ultimi decenni l'ha spinto ai vertici del Paese. Eppure, nonostante ciò, è risaputo che il Veneto non si sa raccontare; e anche per contribuire a colmare questa lacuna è nata questa guida, nell'ambito del più vasto progetto “I luoghi degli scrittori”, che affida proprio ad alcuni grandi “testimonial” di ieri e di oggi il compito di raccontare la regione, a partire dai loro luoghi del cuore. Una guida che “contiene” molti altri libri e interagisce anche con i social media, e si propone come uno strumento per “leggere” il Veneto degli ultimi 150 anni, interpretandone gli umori profondi, ma anche per promuoverne i territori, soprattutto quelli esclusi dai flussi turistici di massa.

Sono 27, da Ippolito Nievo a Tiziano Scarpa, gli scrittori presentati per esteso, ma ad essi si aggiungono citazioni e luoghi relativi a centinaia di altri autori; oltre 70 sono le mete descritte diffusamente, oltre 200 le fotografie, oltre 80 le cartine originali.

L'ambizione che ci ha mossi è far camminare chi legge e far leggere chi cammina.

Sergio Frigo è stato capo servizio al Gazzettino, gestisce un blog di politica e cultura e produce contenuti culturali per il digitale. Ha scritto con Leopoldo Pietragnoli una Guida di Venezia della De Agostini, diretto (con Francesco Jori e Gian Mario Villalta) la collana I grandi scrittori del Nordest, e pubblicato i libri Noi e loro, il Nordest tra emigrazione e immigrazione, Caro Zaia, vorrei essere leghista ma proprio non ci riesco e I luoghi di Mario Rigoni Stern(Mazzanti Libri ME Publisher). Ha vinto il premio Nevio Furegon per il giornalismo sociale e il premio Giorgio Lago per il suo apporto alla valorizzazione della cultura del Nordest. Fa parte del Comitato scientifico del Centro Buzzati. Dal 2018 è presidente del Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi.

