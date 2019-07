"Lupin III - Il castello di Cagliostro", cinema di animazione all’aperto nel piazzale della chiesa di Turri

Parte venerdì 19 luglio nel piazzale della chiesa di Turri, a Montegrotto Terme, la mini- rassegna dedicata al grande Hayao Miyazaki, considerato uno dei più influenti animatori della storia del cinema e secondo molti il più grande regista d'animazione vivente, i cui capolavori piacciono a bambini e aduli.

Per l’occasione verrà proiettato “Lupin III - Il Castello di Cagliostro”, un grande classico apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1980 e che ha per protagonista il ladro gentiluomo dalle lunghe basette con la cicca sempre accesa.

Dopo un colpo al casinò che non ha portato i risultati sperati, Lupin e Jigen, decidono di impossessarsi delle preziose matrici che un potente falsario, il Conte di Cagliostro, tiene nel suo castello. Arrivati sul posto però, i due si imbattono nella bella Clarissa, promessa sposa in fuga dal crudele Conte che la desidera per meri motivi di interesse. Seppur braccato da Zenigata, Lupin aiuta la ragazza e si trova quindi costretto a dover affrontare un nemico insidioso.

In caso di maltempo la proiezione verrà recuperata martedì 23 luglio.

Per informazioni: Comune di Montegrotto, settore Cultura e Turismo, Tel. 049 8928782; IAT, viale Stazione, 60 tel. 049 7952278.

