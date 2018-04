Il lutto tra social e realtà, seminario per studiare il processo di elaborazione a Padova

Dopo il progetto Amori 4.0 che ha visto Padova capofila di un evento diffuso a livello nazionale, è ancora una volta il web a porre degli interrogativi, questa volta sul tema tanto delicato quanto sentito del lutto ai tempi dei social. Come cambia dunque il processo di elaborazione della perdita di una persona cara nel mondo di internet? Si ha ancora diritto al ricordo?

Relatori

Sabato 19 maggio, dalle 10 alle 18, si svolge al Centro Servizi per il Volontariato un seminario dal titolo “Tra passato rituale e futuro digitale”, che si propone come progetto di psicologia decisamente innovativo per aspetti e argomenti trattati. A moderare l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, saranno Amalia Prunotto, psicologa e psicoterapeuta già responsabile di Amori 4.0 e con studi a Padova, Parma e Rimini, e Marianna Martini, con studio a Padova e attiva come psicologa a sostegno nell’elaborazione di perdite e lutti.

Programma

Durante la mattinata, a ingresso gratuito, si susseguiranno gli interventi di Emanuele Prataviera, ideatore del progetto www.etherna.memorial per tutelare il ricordo nell'era immateriale di internet, la storica e tanatologa Maria Angela Gelati che insieme alla storica dell’arte Elena Alfonsi parlerà della rassegna “Il rumore del lutto”, lo psicologo Stefano Totaro che esporrà la tematica del “Lutto tra social e realtà” e Marianna Martini che illustrerà come “Comunicare il lutto”.

Ai professionisti (psicologi, medici, infermieri, Oss e professioni d’aiuto) è invece dedicato il workshop del pomeriggio, che avrà un costo di 20 euro a persona.

Dalle ore 15 il dottore Prataviera tratterà la questione de “Il diritto all’oblio e il diritto al ricordo nel web”, seguiranno l’intervento della dottoressa Prunotto che porterà l’esperienza Lidap (Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'agorafobia e da attacchi di panico) e i gruppi di auto aiuto come modello di intervento per riconoscere e narrare le emozioni della perdita, il dottor Totaro che risponderà alla domanda “È possibile un’elaborazione del lutto online?” e la dottoressa Alfonsi che affronterà il tema della morte nell’arte prima della conclusione dei lavori.

Ingresso

L’iscrizione al seminario è obbligatoria; i posti sono limitati.

Per info e adesioni:

Marianna Martini marianna.martini.2@gmail.com - 348.4922148

Amalia Prunotto amalia.prunotto@gmail.com - 338.2795278

Gallery