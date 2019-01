Eleonora Marangoni "Lux", presentazione del libro allo Spazio 35 del centro culturale San Gaetano

Mercoledì 30 gennaio, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova ospita Eleonora Marangoniper la presentazione di “Lux“.

Il romanzo ha vinto la III edizione del Premio Neri Pozza e il Premio della selezione giovani assegnato dalla Fondazione Pini / Circolo dei Lettori di Milano.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà alle 18.30 presso lo Spazio 35, al piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano. Modera l’incontro Francesco Pasquale, in dialogo con i lettori del Book Club Neri Pozza.

L’incontro è realizzato in collaborazione con La Fiera delle Parole; i libri saranno a disposizione grazie alla Libreria Feltrinelli di Padova.

Il libro

Ci sono molti modi di trasformare qualcuno in un fantasma, e Thomas Edwards si è scelto il suo. La sua vita non ha proprio niente che non va: Tom è un giovane italoinglese di buona famiglia, che abita a Londra e viaggia spesso per lavoro. Architetto, gestisce con successo uno studio di light design, e da quasi un anno fa coppia fissa con Ottie Davis, una chef in carriera con un figlio di sette anni, Martin.

Ma Thomas abita il mondo solo in superficie: schivo e in parte irrisolto, lascia che la vita scorra senza pensarci troppo; il suo ricordo di un amore finito, quello per Sophie Selwood, è una presenza costante e tangibile, che illumina gli eventi e le cose che lo circondano, e ci racconta di come l’amore, o il ricordo dell’amore, possano trasformarsi in una composta e implacabile ossessione.

Una strana eredità da parte di un eccentrico zio costringe Thomas a uscire dalla quotidianità. Un viaggio verso un’isola del sud Italia, un albergo affascinante e malandato e un fine settimana imprevisto – in compagnia della gente del posto e degli altri forestieri giunti a loro volta sull’isola – saranno l’occasione perfetta per sparigliare le carte, guardare le cose da un altro punto di vista e fare finalmente i conti con il passato, questo animale saggio e al contempo grottesco che sembra sempre volerci indicare la strada.

L’autrice

Eleonora Marangoni è nata a Roma, si è laureata a Parigi in letteratura comparata e lavora come copywriter e consulente di comunicazione.Ha pubblicato il saggio “Proust et la peinture italienne” (Michel de Maule, 2011), il romanzo illustrato “Une demoiselle” (Michel de Maule, 2013) e “Proust. I colori del tempo” (Mondadori Electa, 2014). Nel 2017 ha vinto il Premio Neri Pozza con “Lux”.

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/eleonora-marangoni-lux/