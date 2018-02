M’illumino di meno 2018 a Padova

Nella giornata di venerdì 23 febbraio il Comune di Padova aderisce a M’illumino di meno, la celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica promossa da Caterpillar-Radio 2 RAI.

Il tema di quest’anno è incentrato sulla bellezza del camminare e dell’andare a piedi "perché la terra sta sotto i nostri piedi e per salvarla bisogna cambiare passo".

Oltre al consueto simbolico “silenzio energetico” che si traduce nello spegnimento dell’illuminazione di monumenti e piazze, sono numerose le iniziative promosse e raccolte per promuovere risparmio energetico e stili di vita sostenibili.

Gli eventi

Alle 9.30 - Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio, 6

Premiazione concorso promosso da Informambiente “Raccogliamo miglia verdi”: il Vicesindaco e l’Assessora all’ambiente premieranno le tre classi primarie e le tre secondarie di primo grado che hanno effettuato nell’ottobre 2017 il maggior numero di percorsi sostenibili pro-capite. Un premio speciale sarà assegnato anche alle scuole, una primaria e una secondaria, che complessivamente hanno raccolto il maggior numero di miglia verdi.

Premiazione del concorso “Una bici in Comune” : il Vicesindaco, l’Assessora all’ambiente e l’Assessora alle risorse umane consegneranno, ai dipendenti comunali che hanno aderito all’iniziativa bike to work “Una bici in Comune” un attestato di riconoscimento per aver adottato una modalità di trasporto orientata alla salvaguardia dell’ambiente, in occasione della Settimana Europea della mobilità sostenibile 2017.

Inaugurazione della mostra “Impronte metropolitane” di Mara Ruzza

Iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova su proposta dall’associazione culturale Adama, con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente attraverso l’arte. Installazione visibile solo nelle ore di luce naturale, non facendo uso di illuminazione artificiale. Ingresso libero.

Ri-passiamo? Geografia e storie delle città invisibili. Passeggiata di rilettura della città

A cura di Angoli di Mondo coop. soc. con Arising Africans, Popoli Insieme, Becco Giallo.

Tappa conclusiva: aperitivo bio equo km0 a lume di candela presso ristorante Daltrocanto . Quota di partecipazione, comprensiva di aperitivo, 15 euro a persona.

Iniziativa realizzata con un minimo di 15 partecipanti.

Per info e prenotazioni: email promozione@angolidimondo.it - sito www.angolidimondo.it

Vogata notturna musicale illuminata da candele

Gli Amissi del Piovego organizzano, con le barche della tradizione veneta, una vogata notturna illuminata dalle sole candele e dal suono della voce e chitarra di Antonio Montanari e Sergio Rui all’armonica. Verso le 19 sosta alle porte Contarine per condividere con tutti canti e brindisi.

M’illumino di danza

Musica itinerante in acustico e danze popolari di gruppo da Palazzo Moroni, con soste lungo via Roma e via Umberto I fino a Prato della Valle, angolo Palazzo Angeli. A cura dell’associazione El Filò.

Visita alla Specola a lume di candela

L’Osservatorio offre l’opportunità di “toccare la Luna con un dito” dalla cima della torre, in occasione di un evento astronomico particolare: il nostro satellite, al primo quarto, occulterà Aldebaran, la stella rossa nella costellazione del Toro, che rimarrà nelle vicinanze della Luna per tutta la serata.

Visite guidate max 25 persone. Biglietti gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito dell’Osservatorio .

Proiezione “Il cielo che vediamo e quello che non vediamo più” e “Dalla terra all’universo”

Proiezione speciale per M’illumino di meno sull’inquinamento luminoso che nasconde alla vista gran parte della volta celeste e delle sue emozionanti meraviglie. A seguire verrà proiettato il nuovo filmato “Dalla terra all’universo”.

Ingresso ridotto a 6 euro. Per info e prenotazioni: telefono 049 773677, sito www.planetariopadova.it

In caso di numerose prenotazioni, sono previste ulteriore proiezione alle ore 19.15.

Lola & Lubian Unplugged

Concerto acustico a lume di candela di Laura “Lola” Vigilante (voce) e Giovanna Lubjan (voce, chitarra) con brani pop rock italiani e internazionali.

In collaborazione n collaborazione con Scuola di Musica Gershwin e l’associazione Play.

Con i piedi per terra … cenando a lume di candela.

Legambiente e Ca’ Sana, proprio nel cuore del basso Isonzo, organizzano una serata per pensare a come non consumare la terra che sta sotto ai nostri piedi e riflettere assieme su come salvarla.

- dalle 19, aperitivo a ritmo di jazz in cui si conosceranno le attività di Legambiente e i suoi volontari.

- alle 20.30, cena a lume di candela con i prodotti del territorio e con un menù speciale a km 1, proveniente dal basso Isonzo e dintorni, tutto biologico e vegetariano (costo menù adulti 20 euro, menù bambini 10 euro).

- alle 22, concerto acustico jazz; prenotazione obbligatoria entro il 20 febbraio alle ore 18, inviando una email a volontariato@legambientepadova.it o circolo@legambientepadova.it .

Chiaro di voci, canti e parole al buio

Concerto di canti di tradizione popolare del mondo a cura di Duo D’Altro Canto e letture poetiche a cura di Marte Telatin. Un’esperienza di ascolto del canto e della parola poetica nell’oscurità. Evento a numero chiuso (max 30 partecipanti), con prenotazione obbligatoria entro il 20 febbraio, inviando una email a giulia.daltrocanto@gmail.com , o chiamando il numero 346 3177429. Offerta responsabile consigliata a partire da 10 euro.

Loggia e Odeo Cornaro tra fascino e mistero

Visita guidata, con torce elettriche e candele, alla scoperta di affreschi e stucchi che decorano il complesso monumentale cinquecentesco edificato da Alvise Cornaro. A cura dell’associazione La Torlonga onlus. Visite guidate per max 25 persone con prenotazione obbligatoria, inviando una email a infolatorlonga@gmail.com , o chiamando il numero 349 6855584. Biglietto unico 6 euro.

Concerto acustico a lume di candela di Chiara Patronella ed Elisa Erin Bonomo

Evento nell’ambito del progetto Arcellaground. Ingresso libero.

Per info: www.facebook.com/limericklibri

Glowing in the dark: serata di performance al buio

L’associazione Piano T, grazie all’ospitalità di Interno 12 e Carichi Sospesi, organizza una serata “con i Piedi per Terra ma con la testa leggera”, in cui si alternano performance a sorpresa a lume di candela. Chi giungerà a piedi o in bici, riceverà un piccolo pensiero. Ingresso libero (con tessera Arci).

Per info: www.facebook.com/pianot.pianot

Les Fleurs Ensemble meets Ukulele Lovers. Un viaggio musicale tra classica, pop, tango argentino e colonne sonore

Con Les Fleurs Ensemble, Elena Nicoletti (violino), Elena Cardin (violino), Margherita Murgia (viola), Alessandra Juvarra (violoncello) e Ukulele Lovers, Barbara Fortin (voce, ukulele), Ilaria Mandruzzato (voce, ukulele), Andrea Boschetti (ukulele), Antonella Pasqualini (ukulele, cori), Beppe Pilotto (contrabbasso).

Evento promosso dall’Assessorato all’ambiente in collaborazione con Scuola di musica Gershwin e l’associazione Play.

Ingresso libero previo ritiro del biglietto (max 2 a persona) presso l’Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico; i biglietti sono disponibili dal 21 febbraio.

Spegnimenti e adesioni

Dalle 18.30 alle 20, spegnimento delle luci di alcuni luoghi simbolici di Padova: Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori, via VIII Febbraio, piazzetta Pedrocchi, piazzetta Garzeria, Prato della Valle, Specola;

Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori, via VIII Febbraio, piazzetta Pedrocchi, piazzetta Garzeria, Prato della Valle, Specola; l’ Università degli Studi di Padova aderisce spegnendo le luci esterne della facciata di Palazzo del Bo;

aderisce spegnendo le luci esterne della facciata di Palazzo del Bo; l’Osservatorio Astronomico di Padova aderisce illuminando tutte le sale della Specola solo con candele, lanterne e torce ricaricabili.

Gli esercizi commerciali che aderiscono

Gli esercizi commerciali sono stati invitati ad aderire impegnandosi ad adottare alcune delle attività proposte: spegnere o abbassare le luci, ridurre il riscaldamento, esporre in vetrina un messaggio coerente con il tema della campagna “M’illumino di meno”. Ai locali che somministrano cibi e bevande è stato proposto di: utilizzare stoviglie biodegradabili invece che di plastica, promuovere la mescita dell’acqua in caraffa, utilizzare prodotti alimentari della zona/di stagione esponendo un cartello con le provenienze dei cibi utilizzati, proporre cibi realizzati con un basso consumo di energia; inoltre è stato proposto di promuovere uno sconto o prevedere un gadget per i clienti che esibiscono un biglietto dell’autobus convalidato in giornata o che dimostrano di aver utilizzato la bicicletta.

Bar Rendez Vous, via Zabarella, 61

Il Sole Caffetteria, via Forcellini, 126

Daltrocanto, via Cristofori, 12/A

Osteria di Fuori Porta, via Tiziano Aspetti, 7/a

Ristorante Zairo, Prato Della Valle, 51

Pasticceria Estense, via Forcellini, 76

Xle SoRelle, via Facciolati, 107

Si ringrazia Appe Padova per aver coinvolto i suoi associati.

Le scuole che aderiscono

Scuole dell’infanzia con 410 bambini: Bertacchi (92); Boranga (110); Breda (47); Meneghini Carraro (140); Opera Mons. Liviero (21).

Scuole primarie con 2.949 bambini: Cornaro (193); Davila (43); Deledda (134); Giovanni XXIII (142); Istituto Clair (100); Luzzatti (92); Mantegna (240); Martiri della Vittoria (83); Monte Grappa (149); Nievo (224); Opera Mons. Liviero (85); Oriani (94); Petrarca (116); Quattro Martiri (94); Reggia dei Carraresi (250); Ricci Curbastro (107); S. Croce (142); Santa Dorotea (40); Tommaseo (204); Volta (177); Zanibon (240).

Scuole secondarie di primo grado con 760 studenti: Boito (120); Briosco (230); Donatello (260); Marsilio (150).

Scuole secondarie di secondo grado con 4.228 studenti: Bernardi (75); Duca d’Aosta (923); Einaudi-Gramsci (1300); Fermi (100); Marconi (1130); Selvatico (100); Severi (600).

Informazioni

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Fax 049 8237527

Orario mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 17

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento arch. Franco Fabris

Social pagina Facebook profilo Twitter

Gallery