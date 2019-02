“M’illumino di meno”, laboratori per bambini ed adulti a Palazzo Eugenio Maestri

Sabato 2 marzo dalle ore 9.30 “M'illumino di meno” L'arte del riciclo. Laboratori per bambini ed adulti” a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32.

“Arte sorprendente. La nuova vita dei giornali”

Laboratorio di riciclo creativo per bambini con l'artista Clarissa Lionello

per bimbi dai 3 ai 6 anni ore 9.30-10.30

per bimbi dai 7 ai 10 anni ore 11-12

“Dipingere con materiale di recupero”

Laboratorio di pittura creativa per adulti con l'artista Romina Illuzzi

ore 11-12

I laboratori sono liberi e gratuiti. È gradita la prenotazione.

Biblioteca tel. 0498733897

Palazzo Eugenio Maestri – via Roma n. 32

“Anche quest’anno aderiamo alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 dal programma radiofonico “Caterpillar” di Rai Radio 2 – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – L’innovazione del 2019 consiste nell’organizzare due laboratori in Biblioteca, uno rivolto ai bambini e uno agli adulti, sull’arte sorprendente che riutilizza giornali e materiale di recupero. L’obiettivo è sensibilizzare la nostra Cittadinanza sul rispetto dell’ambiente e sulla rigenerazione delle risorse”.



“L’appuntamento con “M’illumino di meno” – aggiunge l’Assessore ai Servizi alla Persona e alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – ci permette di portare all’attenzione di tutti l’amore che ciascuno di noi ha per il proprio territorio. Attraverso piccoli accorgimenti possiamo migliorare l’ambiente in cui viviamo: spegnere le luci quando non servono, abbassare i termosifoni invece che aprire le finestre, utilizzare l’automobile il meno possibile e molto altro. Abbiamo distribuito ai bambini di tutte le scuole un piccolo decalogo oltre che l’invito ai laboratori in Biblioteca perché sono sicura che sono i nostri piccoli Cittadini i primi a dare l’esempio e a mettere in pratica semplici azioni per il bene del pianeta e di tutti i suoi abitanti”.

M’illumino di Meno 2019 giornata del risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili

M’illumino di Meno 2019 è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti.

M’illumino di Meno torna il primo marzo 2019 ed è dedicata all’economia circolare.

L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare il fine vita delle cose.

Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas. Dall’inizio di M’illumino di Meno, in 15 anni, il mondo è cambiato.

Il decalogo di M’illumino di meno

- spegnere le luci quando non servono;

- spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;

- sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria;

- mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;

- se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;

- ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria;

- utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;

- non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni;

- inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;

- utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto ed utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

