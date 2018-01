"Il macaco empatico", workshop sull'empatia nelle relazioni allo Studyo Yoga di Padova

Studyo Yoga organizza il worshop teorico esperienziale "Il macaco empatico", condotto da Antonello D. Mallamo, fondatore del Modello SoC i-coaching ®, per lavorare consapevolmente sulle relazioni umane con approcci per un'empatia evolutiva o involutiva della coppia e della famiglia contemporanea, e non solo.

L'incontro è in programma domenica 11 febbraio dalle 10 alle 18.

Il coaching umanistico aiuta a guardare con più consapevolezza i propri obiettivi e a raggiungerli in modo ecologico, a cercare nuove strategie per migliorare la qualità del quotidiano, ottenendo risultati concreti. Tale pratica migliora le competenze per sviluppare una comunicazione interpersonale efficace, efficiente e persino elegante.

ISCRIZIONI

Per iscriversi telefonare in segreteria allo 049.8765349 o scrivere a associazione@studyoyoga.it entro il 6 febbraio.