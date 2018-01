"Macbeth?", spettacolo per la ​Stagione teatrale a San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 16 marzo alle ore 21 per la ​Stagione teatrale al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche Patricia Zanco, Francesca Botti e Beatrice Niero portano in scena "Macbeth?".

LO SPETTACOLO

MACBETH?

regia Patricia Zanco e Daniela Mattiuzzi

traduzione e adattamento Vitaliano Trevisan

con Patricia Zanco, Francesca Botti, Beatrice Niero

Camera Corrado Ceron – Scultura Alberto Salvetti

“Voglio fare Macbeth! Mi spavento del mio desiderio al punto di… farlo davvero” così esordisce Patricia Zanco nell’illustrare al pubblico il suo Cawdor. “Macbeth qui è interpretato da una donna e trascende il genere, in Macbeth? Study for wo.men si dà al prode guerriero l’altra parte, quella femminile e viceversa con Lady Macbeth. Macbeth non è malvagio perché ha paura, è un uomo spaventato che non distingue il vero dal falso e la verità qui perde la sua presa sulla realtà e questa rivela un aspetto corrotto, inafferrabile. C’è solo l'essere fuori fuoco, come la mente dei protagonisti, l'essere senza colore, come l'animo o come i luoghi, l'essere sfuggente e sempre in movimento, come i corpi. E c'è il contrasto luce/ombra come la lotta dilaniante interna degli eroi in scena. Alla fine, cinema e teatro diventano due poetiche dello stesso dramma.”

BIGLIETTI

Biglietti a partire da 10 euro