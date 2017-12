"Macbettu", spettacolo al Teatro Verdi per la finale del Premio Rete Critica 2017

Nell'ambito della finale del Premio Rete Critica 2017, mercoledì 6 dicembre alle ore 21 al Teatro Verdi va in scena lo spettacolo "Macbettu", rivisitazione di "Macbeth", il grande classico shakespeariano che trova qui nuove sfumature grazie all’uso della lingua sarda.

Sardegna Teatro

Compagnia Teatropersona

Macbettu

di Alessandro Serra

tratto da Macbeth di William Shakespeare

con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino

traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni

collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini

musiche pietre sonore Pinuccio Sciola

composizioni pietre sonore Marcellino Garau

regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra

"Macbettu" è la versione in lingua sarda del "Macbeth" shakespeariano firmata da Alessandro Serra, spettacolo che sta catalizzando l’attenzione di addetti ai lavori e non, fresco vincitore del Premio ANCT 2017 - Associazione Nazionali Critici di Teatro e candidato con tre nomination ai Premi Ubu per Franco Quadri.

"Macbettu" viene messo in scena a Padova nell’ambito della fase conclusiva del Premio Rete Critica, il riconoscimento che la rete dei blog e dei siti indipendenti di informazione e critica teatrale assegna a partire dal 2011 al teatro italiano contemporaneo, per il quale è candidato nella categoria miglior spettacolo/compagnia e che il Teatro Stabile del Veneto ospita per il secondo anno.

BIGLIETTI

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro (abbonati TSV, under 26, over 65 e altre riduzioni di legge)

Info biglietteria:

dal martedì al sabato 10-13 e 15-18.30

in tutte le giornate di spettacolo 10-13 e 15-inizio spettacolo

domeniche con spettacolo 15-inizio spettacolo

vendita online su www.teatrostabileveneto.it

INFORMAZIONI

049.87770213

info.teatroverdi@ teatrostabileveneto.it

