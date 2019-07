Sagra della Madonna della neve a Bastia di Rovolon

Torna il tradizionale appuntamento della sagra "Madonna della neve", tutte le sere da venerdì 2 agosto a mercoledì 7 agosto, presso lo stand gastronomico troverete le specialità culinarie, e in piazza tutte le serate ballo liscio con una eccezionale pista in acciaio di 500 mq. In fianco alla chiesa in più ci sarà l'area verde, con birra, pizza e i fantastici "panini onti", musica dal vivo e schiuma party.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Mercoledì si chiuderà in bellezza con un emozionante spettacolo pirotecnico.

Lunedì 5 agosto alle 17 ci sarà la Santa Messa e la processione con la statua della Madonna. Vi aspettiamo numerosi per divertirci assieme!

Info web

https://www.uniparovolon.it/feste/

Gallery