Festa della Madonna della Salute a Camposampiero

Dal 18 al 21 novembre torna a Camposampiero la festa della Madonna della Salute.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

PROGRAMMA

Sabato 18 novembre

ore 16: castagnata con vino Novello, vin brulè, torbolino, birre artigianali e patate americane

ore 19: apertura stand gastronomico riscaldato con spiedo gigante, con contorni caldi e polenta

(è gradita la prenotazione 049.9301264 dalle 10 alle 12)

Domenica 19 novembre

ore 10: passeggiata "Mivao a spasso col can" in collaborazione con MIVAO & Negozio Natura Amica; partenza dal parcheggio quartiere Mogno Residence 2001, iscrizioni al negozio Natura Amica

Dalla mattina animazione in piazza con canti dell'aia, fisarmonica, vestiti e mestieri di un tempo

ore 12: apertura stand gastronomico con bigoli in salsa, minestrone di fagioli, baccalà, contorni caldi, polenta e pinza veneta

ore 16: castagnata con vino Novello, vin brulè, torbolino, birre artigianali e patate americane

ore 16.30: "Concerto in memoria delle Vittime della Strada" ai Santuari Antoniani con il coro polifonico di Campodarsego e orchestra solisti Enrica Lago, Martina Pozzobon, Diego Rossetto, a cura dell'associazione Per non dimenticare

Lunedì 20 novembre

ore 20.45: nella chiesetta, IX edizione del “Concerto Madonna della Salute” con il duo Gabriele Mazzon al violino e Ilaria Bergamin all'arpa; musiche di Paganini, Debussy, Massenet intervallate da racconti dedicati al culto e alla chiesetta della Madonna della Salute.

Martedì 21 novembre

Nel giorno della ricorrenza orario Sante Messe: mattino ore 7, 8.30, 10, 11.30; pomeriggio ore 15, 16.30, 18, 19.30

PILLOLE DI STORIA

La chiesetta della Madonna della Salute è uno dei monumenti più cari alla religiosità popolare di Camposampiero.

Originariamente costituiva l’oratorio appartenente alla nobile famiglia veneziana de' Quirini, che aveva comprato il terreno su cui edificare nell’ottobre del 1406, in località Le Grazie. La chiesetta fu inizialmente dedicata a San Giacomo, ma successivamente, nel 1836, in seguito all’epidemia colerica che colpì l’intero territorio padovano, la popolazione e le autorità di Camposampiero decisero di dedicare l’oratorio alla Madonna della Salute.