Sagra della Madonna della Salute a Frapiero

Torna in località Frapiero di Agna la sagra della Madonna della Salute che taglia il traguardo della 26esima edizione.

La manifestazione è organizzata dal gruppo Frapiero in Festa nei giorni

Dal 21 al 24 novembre e

dal 28-30 novembre al 1 dicembre

Non mancherà il tradizionale stand gastronomico con specialità tipiche come la carne di cinghiale, il baccalà e la fiorentina di scottona, ma anche tante novità, tra cui la serata "Man vs food" di venerdì 29 novembre, un modo per sfidarvi a trangugiare 3 chili di paella in 35 minuti.

