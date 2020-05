Maeli e la cozza Mitilla dell’isola di Pellestrina: aperitivo alla cantina di Baone

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/167720534677710/

Lorenzo Busetto farà conoscere la sua intrigante Cozza Mitilla dall’isola di Pellestrina, riconosciuta come una delle cento eccellenze mondiali dalla rivista economica Forbes, cui abbineremo per l’occasione Maeli Fior D’Arancio secco, il nostro Moscato Giallo affinato 3 anni in bottiglia.

Dove e quando

L’appuntamento è alla cantina a Baone, in Via Dietro Cero 1/C venerdì 12 giugno alle ore 18.30.

Costo

Il costo a persona è di 25 euro a persona, 18 euro se prenotate entro domenica 24 maggio.

Come prenotare

Per prenotare scrivere a elisa@maeliwine.com o telefonare al numero 0429538144 (prenotazioni entro il 31 maggio). Al raggiungimento del numero stabilito, non sarà più possibile accettare prenotazioni.

Per il post aperitivo vi consigliamo una selezione di ristoranti del territorio nei pressi della cantina.

Info web

https://www.facebook.com/events/167720534677710/