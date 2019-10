"Maestrale", un workshop dedicato al respiro presso il Musme di Padova

«Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito», affermava Antoine de Saint-Exupéry. La metafora artistica prende spunto dal cosiddetto vento maestro, il Maestrale, che soffia nel bacino del Mediterraneo. Le barche, rappresentano gli individui, ognuno spinto nel viaggio della propria vita, tra avversità, brezze leggere, giornate di sole o di pioggia, spiagge all’orizzonte.

Il vento è impalpabile, come la musica, arte che fa dell’onda sonora la sua sostanza. "Maestrale" è un omaggio al respiro e all’Intangibile che anima il nostro corpo e che ci fa non solo esistere, ma che ci fa sentire vivi. «Sono convinta che il Bello aumenti il nostro sistema immunitario», spiega Anna Piratti, un’artista visiva e docente di arte. Si occupa di pittura, arte digitale, progetta installazioni e percorsi didattici. Attraverso un workshop per adulti, i partecipanti costruiranno l’installazione insieme ad Anna Piratti nel Teatro Anatomico Vesaliano del MUSME.

Appuntamento il 10 novembre al Museo di Storia della Medicina in Padova dalle 15.30 alle 17.30.

