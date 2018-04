"Le maestranze nel mondo delle arti performative", incontro al San Gaetano

Giovedì 19 aprile alle 17.30, in collaborazione con Progetto Giovani Padova, si terrà il primo degli incontri dedicati al mondo delle imprese culturali e delle maestranze nel mondo dello spettacolo dal vivo, con professionisti del settore, organizzati in concomitanza con la mostra organizzata dal Teatro de LiNUTILE al primo piano del Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova da giovedì 12 aprile fino a domenica 6 maggio 2018.

“LiNUTILE si mostra: l’immagine di un’impresa!” al San Gaetano

Titolo dell’incontro che si terrò al Centro Culturale Altinate San Gaetano: "Le maestranze nel mondo delle arti performative". Grazie alle testimonianze e all'esperienze di due professionisti del settore come Dante Ferretti (tecnico luci per il Teatro Stabile del Veneto) e Marta Mazzucato (costumista di scena), Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi (attori e registi) racconteranno come è possibile costruire una carriera lavorativa nel mondo delle arti performative, attraverso percorsi di formazione ed esperienze. L'obiettivo di questo incontro è quello di offrire l'opportunità ai giovani di conoscere quali siano gli sbocchi professionali di un settore che sempre di più richiede preparazione e professionalità.

