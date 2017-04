“The sound of stone, in viaggio con J.S. Bach", il Maestro Luca Paccagnella a Este

Parte da Este la serie di concerti del M° Paccagnella dal titolo “The sound of stone – architetture sonore” che porta sul territorio provinciale l'esecuzione integrale delle sei Suites di Bach per violoncello solo. Si tratta di un'opera che non viene eseguita di frequente perché molto impegnativa per il musicista ma ricca di suggestione per chi l'ascolta.

Un'occasione da non perdere, inserita nel cartellone di eventi che impreziosiscono Este in Fiore 2017, da gustare presso due luoghi di grande valenza storico-architettonica: la chiesa di San Martino, il 21 aprile alle ore 21 (concerto inaugurale del tour) e il Chiostro Santa Maria delle Consolazioni, domenica 23 aprile, sempre alle 21.

Il progetto, ideato dal M° Paccagnella e patrocinato dalla Provincia di Padova, intende valorizzare e fare dialogare tra loro musica e strutture architettoniche in luoghi d'arte.

Padovano, Luca Paccagnella è vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha partecipato ai maggiori Festival Internazionali e a Stagioni Concertistiche in tutto il mondo nelle sale e nei teatri più prestigiosi. Direttore d'orchestra, musicologo, docente al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, già direttore del Conservatorio di Rovigo. Il Maestro eseguirà “Le 6 Suites” di J.S. Bach e musiche di altri autori affini.