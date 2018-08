"Il maestro e Margherita", spettacolo teatrale all'arena di Montemerlo

Il "Maestro e Margherita" è una nuova produzione teatrale nata grazie alla fusione di 4 entità artistiche: uno spettacolo sinergico di recitazione, danza, musica dal vivo e illustrazioni per celebrare il romanzo di Michail Bulgakov, uno dei più celebri scrittori del XX secolo.

Scopri tutti gli eventi estivi all'Arena di Montemerlo

A 50 anni dalla sua prima pubblicazione in Italia e a quasi 80 dalla morte dell’autore, abbiamo immaginato uno spettacolo in cui la dimensione del romanzo potesse adattarsi alla vita di Bulgakov, affinché la realtà biografica e la fantasia narrativa fossero sapientemente descritte dall’autore stesso. La versione teatrale del capolavoro di Bulgakov è firmata da Roberto Maria Napoletano (Teatro Safarà), che ne è anche l’interprete principale. L’efficiente connubio tra la parte di prosa, le coreografie e la regia di Lorenzo Tonin (Sinedomo), le musiche originali di Marcello Grandesso (eseguite dal vivo dal Korov’ev Quartet) e le illustrazioni di Serena Vajngerl permetteranno di animare nella maniera più entusiasmante questa versione per la scena del grande romanzo. Un grande show multi-artistico per lo sviluppo della conoscenza sempre più approfondita del romanzo e del suo formidabile autore.

Coreografie e regia, Lorenzo Tonin

danza, Giulia Comparin e Eleonora Zanrosso

drammaturgia, Roberto Maria Napoletano

recitazione, Alice Centazzo (voice over) e Roberto Maria Napoletano

illustrazioni, Serena Vajngerl Illustrator

musiche originali dal vivo, Korov'ev Quartet (@Diego Benetti, clarinetto; Davide Crivellaro, chitarra elettrica; Daniela Dalle Carbonare, violino; Giordano Poloni, violino; Marcello Grandesso, fisarmonica ed elettronica).

Info

https://www.facebook.com/IlMaestroeMargheritaST/