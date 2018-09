Magal Dahira Ansar Wa Touba Italia, incontri e molto altro a Camposampiero

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/286896731912353/

Assalam alaykum, invitiamo tutti al nostro Magal annuale per una giornata culturale, religiosa. A Camposampiero in via borgo Trento e Trieste 49, presso la chiesa di san Pietro e Paolo.

Ci saranno letture del Corano e Qassida, mangeremo insieme, ci sarà una conferenza con degli ospiti eccezionali:

prof. Saliou Salam

prof. Muhammad Galaye Ndiaye

ser. Abdallah Fahmi

ed altri ancora, per approfondire tematiche di fondamentale importanza, per avere un'occasione di dialogo con massimi sapienti e sentire il piacere di ritrovarsi in una grande famiglia.

Una giornata da non dimenticare, con il Permesso di Allah subhanahu wa ta'ala

Dove

Sala Parrocchiale chiesa Pietro e Paolo

Via Borgo Trento n.49 - 35012

Camposampiero

Info web

Prgramma

Convegno: Venerdì 28/09/2018

Dalle 20 alle 23

Tema: “L’universalità dell’opera di C.Ahmadou Bamba”

19.30: ricevimento ospiti

20: Relazione di Pr. Saliou Salam Cheikh Abdallah Fahmi Dibattito



Sabato 29/09/2018

Dalle 15 alle 23 : Korano-Khassaides - Pr. Mouhamed Galaye Ndiaye- altre attività.

Dettagli

La Dahira Ansar è lieta di invitare tutti, grazie all’ospitalità della vostra meravigliosa città di Padova nei giorni 28 e 29 settembre all'evento tanto atteso il Magal “celebrazione del nostro avvenimento annuale”

Un Islam nel segno della Pace, non tanto pubblicizzato ma con una grande Comunità Mouride forgiata da senegalesi e italiani convertiti. Sono coloro che hanno intrapreso il lungo cammino della ricerca interiore e hanno ritrovato la loro entità spirituale. Hanno unito tutto ciò con la Vita di tutti i giorni, in questa società moderna, riuscendo a conviverci tranquillamente con la grande forza data dall'Amore, fondendosi tra le differenti culture divenendone un'unica cosa!!! "La Dahira Ansar” rappresenta un’Associazione Musulmana Mouride con la particolarità di essere composta da membri di ogni nazionalità.

“Il Muridismo” è il più grande movimento musulmano dell' Africa Nera. Fondato dal grande Cheikh Ahmadou Bamba (guida spirituale musulmana senegalese) (1853-1927), Servitore ineguagliabile del Profeta Mohammed (SAWS),Santo Liberatore,Santo Protettore, Rifugio e Speranza di ogni generazione".

Gallery