Maggie & Bianca Fashion Friends live tour al Gran Teatro Geox

Domenica 18 febbraio alle 21.30 al Gran Teatro Geox va in scena Maggie & Bianca Fashion Friends.

La serie TV di grande successo in onda su Rai Gulp, finalmente a Padova nel primo show dal vivo.

“Maggie & Bianca Fashion Friends” è una serie in onda su Rai Gulp ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction, che ruota intorno ai temi della moda, della musica e dell’amicizia.

Le protagoniste Maggie e Bianca frequentano la Milano Fashion Academy, una delle più prestigiose scuole internazionali di moda.

Tra amicizie, competizioni, amori e sogni, nelle aule della Fashion Academy le due ragazze insieme ai loro amici formano la band dei Moodboards: canzoni amate dal pubblico della serie, look originali e la grinta dei personaggi adorati dai fan, la band porta sul palco tutta l’energia di una serie tv di grande successo.

Maggie e Bianca sono due ragazze che provengono da mondi totalmente diversi e con caratteri opposti, unite dalla comune passione per la moda e per la musica. Ad accompagnarle nella vita quotidiana, in Accademia e con la band, ci sono anche Quinn, aspirante fotografo; Jaques, rampollo di un’importante famiglia; Yuki, una simpatica e svampita aspirante stilista; Eduard, il bello del gruppo ma con un solo neurone attivo; Nausica, l’antipatica che vorrebbe primeggiare in ogni situazione e che creerà non pochi problemi alle due ragazze.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3717​

e dal 17 novembre anche su fastickets.it e nei punti vendita Fast Tickets

Poltronissima: intero 63,20 euro

Platea Numerata: 48,30 euro

Poltrona 1° Livello: intero 36,80 euro

Poltrona 2°: intero 29,90 euro

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/evento/biglietti-maggie-e-bianca-padova/​