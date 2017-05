Maggio dei libri, conversazione e reading letterario per adulti al San Gaetano

"I libri sbocciano in maggio": questo è il motto della campagna che annualmente viene promossa e coordinata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in tutta Italia.

Perché a maggio? Perché se in questo mese la natura si risveglia, lo stesso capita alla voglia di leggere.

Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile.

Anche il comune di Padova-Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche aderisce alla campagna e durante il mese si effettueranno visite didattiche, letture animate, suggerimenti di lettura nelle biblioteche decentrate e in biblioteca civica.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.ilmaggiodeilibri.it.

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

049.8204508

musei@comune.padova.it