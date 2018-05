Torna con una nuova edizione il Maggio Pontelongano, sempre nel segno della tradizione, dal 5 al 25 maggio.

La prima domenica del mese è dedicata alla festività del Voto, con il suo significato religioso che connota questo evento al quale sono intimamente legati i Pontelongani tutti.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Programma

Nei fine settimana successivi si potranno gustare menù di volta in volta con prodotti di alta qualità, in gran parte a “km 0”. Saranno i prodotti tipici di aziende agricole e laboratori artigianali della zona i protagonisti assoluti della cucina: sabato 12 e domenica 13 come ormai consuetudine, l’ appuntamento per i più giovani con il Longbridge Festival che vedrà protagonista la musica rock. Si potranno gustare dei piatti gourmet dove a far da padrona sarà la “corte padovana” e le specialità di oca.

Non mancherà inoltre, come ormai consuetudine, l’appuntamento con il ballo ed il folklore country nelle serate di sabato 19 e domenica 20 maggio, quando verranno proposte prelibatezze di bufala, mentre, nell’ultimo week-end del mese, il protagonista assoluto sarà il pesce dell’Adriatico proposto in varie pietanze, allietato da serate di ballo liscio per la gioia degli appassionati di quest’ultima tipologia di ballo.

I festeggiamenti si concluderanno quindi l’ultima domenica del mese, come da tradizione, con la Remada “a seconda”.

QUI il programma completo

Contatti

http://www.prolocopontelongo.it/maggio-pontelongano/

https://www.facebook.com/events/582757982089653/​