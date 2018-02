Magic Carnival Party al castello di San Martino della Vaneza di Cervarese

Domenica 11 febbraio dalle 15 alle 17.30 al castello di San Martino della Vaneza arriva il Magic Carnival Party, grande festa in maschera per il Carnevale.

Al grande portone del Castello Mascherato ci sarà ad accogliervi niente meno che Arlecchino in persona! Prestategli molta attenzione perché potrebbe essere un pochino dispettoso e decisamente maldestro.

Per entrare nell'atmosfera carnevalesca non può mancare il facepainting per tutti, con cui trasformarvi in ciò che desiderate. A seguire il Mago Fedele vi intratterrà con le sue interazioni magiche, dove verranno coinvolti bambini e genitori con risate assicurate.

Le mascherine poi potranno salire sul palco per una sfilata-gioco e verranno premiate le tre maschere più simpatiche e originali. In chiusura, tra stelle filanti e coriandoli, ci sarà la folle e divertente storia di Arlecchino e la Dama Veneziana per salutare tutti in allegria.

Pper scaldarsi ci saranno vin brulè gli adulti e succo di mela caldo per i bimbi.

Ingresso

Adulti 7 euro - bambini 5 euro

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

In caso di maltempo l’evento verrà annullato

Informazioni

www.micromegamondo.com

segreteria@butterflyarc.it

049.8910189