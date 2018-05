“Le Magie di Omnia - il musical” al Teatró ad Abano

“Le Magie di Omnia, il Musical”, è il primo musical fantasy immersivo prodotto in Italia.

Tratto dalla trilogia scritta da Fabio Cicolani “Le Magie di Omnia”, il musical è uno spin off , una nuova storia parallela a cavallo tra il secondo e il terzo libro.

Il grande family show sarà prodotto dalla Dreaming Production, settore di produzioni teatrali di musical della Dreaming Academy, Accademia professionale di Musical e Spettacolo di Padova, e vedrà come protagonisti gli studenti del triennio accademico professionale, all'interno del quale alcuni di loro si presenteranno con questa produzione al mondo del lavoro del musical e dello spettacolo.

Amore fraterno, genitoriale, la speranza in un futuro di pace, la luce del male che mette in ombra il bene e il coraggio di vedere oltre le diversità, queste sono le tematiche che nel musical vengono raccontate con un libretto e musiche originali per una storia carica di suspance, magia e azione, tutto in uno spettacolo unico nel suo genere, un musical fantasy prodotto in Italia ma che parla con il linguaggio universale delle emozioni.

Lo spettacolo andrà in scena dal 22 al 25 MAGGIO presso il Teatrò, il nuovo Teatro Polivalente di Abano Terme, a coronazione di una rassegna ricca di spettacoli di alta qualità. Grande ospite del debutto delle Magie di Omnia, il musical sarà Graziano Galatone Gasparre, il famosissimo Febo di Notre Dame De Paris, nonché Renzo nell'opera popolare I Promessi Sposi, ora in tournée per la produzione di Romeo e Giulietta di David Zard con la regia di Giuliano Peparini.

La regia sarà firmata da due grandi registi, Vittorio Attene e Lalla Filippini, le coreografie di Alessio Guerra e Giulia Giacon, mentre la direzione musicale sarà affidata a Silvia Girotto, Michele Bargigia e Tiziano Contin.

