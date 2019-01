“Il Mago di Oz”, famiglie al teatro Aurora di Campodarsego

Sabato 2 febbraio vi aspettiamo in teatro Aurora alle ore 16 con un grande classico per bambini e famiglie:

Il mago di OZ

Trama

La piccola Dorothy, una bambina che vive nel Kansas assieme ai propri zii e a Toto, il suo cane, viene scaraventata da un ciclone improvviso in un paese popolato da strani personaggi. Con la sua casa atterra nel villaggio dei Succhialimoni, degli ometti bizzarri che le mostrano da subito la loro gratitudine: la bambina ha ucciso la Strega cattiva dell’Est, che ha avuto la peggio schiacciata dalla caduta della casa. Quello che resta di lei sono delle scarpe d’argento che Dorothy indossa senza capire quali grandi poteri nascondano. Il suo unico pensiero è quello di fare ritorno a casa, ma pare che il solo che possa aiutarla è il Mago di Oz. Dorothy, quindi, altro non può fare che andare a cercare il Grande e Terribile Oz che si trova al centro di quel magico regno. Lungo il cammino che la condurrà dal Mago, Dorothy incontra lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco. Ognuno di loro pensa di avere un vuoto da colmare, come se mancasse loro qualcosa per essere ciò che desiderano, per questo hanno bisogno anche loro dell’intervento del Mago di Oz

Biglietti

Biglietto unico: 5 euro

Vendite il giorno dello spettacolo presso il teatro Aurora a partire dalle ore 15.

Info: cultura@comune.campodarsego.pd.it, tel 049 92999827

Info web

http://www.comune.campodarsego.pd.it/archivio/pomeriggi_da_favola_2