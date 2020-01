"Mai nell'anima", presentazione dei racconti di Alma Guzzon al Pedrocchi

Mai nell'anima

Neve e cavalli

L'amica di Vivienne

di Alma Guzzon

Il libro viene presentato venerdì 10 gennaio alle ore 17.30

alla Sala Bianca del Caffè Pedrocchi

via VIII Febbraio 15.

Introduce Antonella Benanzato

Letture Brunilde Neroni

Sarà presente l'autrice

Il libro

Mai nell’anima raccoglie due brevi racconti, Neve e cavalli e L'amica di Vivienne, che, seppur ambientati in momenti temporali diversi, hanno come filo conduttore il tema della resilienza: la capacità dell’animo umano di risollevarsi da eventi traumatici per conservare la propria identità attraverso la ricerca di nuovi equilibri esistenziali.

Maria, Isabella e Pina sono donne che affrontano la malattia e la morte. In fondo al buio della disperazione scoprono la vivida luce della speranza.

L'autrice

Alma Guzzon, nata a Montagnana, da anni vive a Padova, città in cui, dopo aver completato la propria formazione culturale, ha maturato esperienze lavorative nell’ambito del disagio psichico e sociale prima, e della scuola poi. La lettura e la scrittura sono da sempre suoi vivi interessi. Con Mai nell’anima ha deciso di varcare la soglia del privato per narrare la vita di donne semplici e generose, che diventano forti e coraggiose grazie alla loro capacità di donare e di donarsi.

Info web

https://www.facebook.com/events/458132448186716/