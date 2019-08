“Non è mai troppo tardi”, spettacolo all’arena di Montemerlo

Gli appuntamenti d’agosto continuano per la rassegna Estate in Arena Montemerlo 2019, che sabato riprende il filone teatrale con un occhio di riguardo alle compagnie teatrali amatoriali del territorio, che valorizzano le commedie in dialetto e assicurano qualche sana risata.

Sabato 24 agosto, alle 21.30, sarà ospite sul palco dell’Arena di Montemerlo (Cervarese Santa Croce) la compagnia teatrale La Combrikola di Villa Estense, con la commedia in 4 tempi “Non è mai troppo tardi”, scritta e diretta da Viviana Larcati.

La storia è curiosa, le protagoniste sono tre mature sorelle che vivono nella provincia padovana, tutte sotto lo stesso tetto. Tre caratteri, tre modi diversi di affrontare le cose e un destino comune. La convivenza non sempre è facile, la quotidianità è caratterizzata dai continui battibecchi, che stemperano la routine un po’ grigia delle donne. Per fortuna le sorprese non mancano e regalano un po’ di pepe a questo ménage tutto al femminile.

Ingresso

Biglietto unico 8 euro (ridotto 7 euro soci proloco, ingresso gratuito under 14 se accompagnati).

Informazioni

Pro Loco Montemerlo

Tel.340 5381060

Info web

www.montemerlo.it - proloco@montemerlo.it

https://www.facebook.com/events/514436472662177/

Gallery