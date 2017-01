I Maieutica tornano a teatro con “E venne il buio” ad Abano Terme il 28 gennaio alle ore 21.30.

Maieutica in “E VENNE IL BUIO”

Concept e musica: Maieutica

Testi musica: Maieutica

Testi: Nicola Lotto

Interpreti: Chiara Masin

Coreografie : Marina Ambroso

Danzatrici: Marina Ambroso, Cecilia Sturaro, Cinzia Caracuta

Foto: Elisa Calabrese

Ingresso 5 euro

Buio. Un’eclissi inaspettata. Un attimo in cui si trattiene il respiro. L’infinita attesa di una luce che forse non tornerà più. Questo l’incipit dell’opera rock “E venne il buio” che vedrà sabato 28 gennaio 2017 alle ore 21.30 i Maieutica sul palco del Teatro Polivalente di Abano Terme (Padova). Una serata in cui i cinque rocker padovani uniranno il loro sound per “teste pensanti” ad altre forme d’arte come la poesia e la danza. Ad esibirsi insieme a loro l’attrice Chiara Masin e le danzatrici e performer Marina Ambroso, Cecilia Sturaro e Cinzia Caracuta della Compagnia Kiasma. Ingresso 5 euro.

La forza espressiva della recitazione e della danza si uniscono all’energia vitale e graffiante del rock. Un’esperienza suggestiva e coinvolgente in cui lasciarsi trascinare dalle sonorità eleganti e sofisticate dei Maieutica, una formula già sperimentata con successo nel loro primo spettacolo “Trascendenza” (2014). Il cambiamento è il fulcro su cui ruota l’intero spettacolo. Un avvenimento sconvolgente e così visibile come l’eclissi lascerà spazio ai percorsi interiori che dovranno affrontare le tre protagoniste. La musica metterà in evidenza la forza o la debolezza di ognuna di loro fondendosi con la danza. Si esploreranno i pensieri nascosti, detti sottovoce, al buio, tra le viscere.

Il desiderio di esibirsi in un vero teatro con un contesto più ampio del classico concerto rock è stato sempre un sogno nel cassetto dei Maieutica, maturato soprattutto mentre sperimentavano nuove idee per incrementare dal vivo la capacità comunicativa ed emozionale della loro musica. “L’obiettivo è raggiungere una dimensione nella quale la parola non sarà più necessaria - spiegano i Maieutica - Cercheremo di accompagnarvi in questo nuovo viaggio, dentro l’anima delle tre protagoniste, ma soprattutto dentro di voi. Sì, perché sarete voi a decidere cosa è giusto o sbagliato. Noi non faremo altro che porvi dei punti interrogativi e giunti alla fine vi lasceremo decidere con la vostra testa”.

Prendetevi tutto il tempo, accomodatevi e attendete di essere invasi da un Buio accecante.

I MAIEUTICA rappresentano una realtà affermata nel panorama musicale locale e non solo, con all’attivo concerti effettuati in tutta la penisola e ottimi riconoscimenti a concorsi di livello nazionale. La proposta musicale dei cinque rocker padovani nasce nel 2007 dall’industriale underground del nord-est italiano: un connubio di rock alternativo italiano e progressive cerebrale dei 70’s che unito ad una profonda ricercatezza lirica crea un sound del tutto originale, provocatoriamente definito dal gruppo “Rock Pensante”. Hanno all’attivo tre album (Ego Pensante, 2012, Logos, 2012 e R.E.S., 2016) che continuano a raccogliere ottime recensioni, interviste e radio air play sia in Italia che all’estero.

