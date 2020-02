“Malabrenta”, spettacolo della rassegna “Ricordami2” al Rex

Dal 7 febbraio 2020 riprendono gli appuntamenti del venerdì sera con il Teatro Civile. Anche quest’anno il programma sarà denso di storie e provocazioni. Grazie alla Direzione Artistica di Teatro Bresci e con la collaborazione del Cinema Teatro Rex.

In scena il 7 febbraio, alle 21.15, lo spettacolo "Malabrenta".

Dettagli

Malabrenta racconta la storia di una della più potenti organizzazioni criminali del Nord Italia dal dopoguerra, “la mala del Brenta”. A parte la mente, il carismatico Felice, i protagonisti sono giovani semplici, sfuggiti a un destino in fabbrica, abituati al “tasi sempre”. Semplice è anche il protagonista di “Malabrenta”, tanto da non avere neanche un nome, un gregario, uno di cui non si ricorderà nessuno.

Il suo racconto ricostruisce l’intero percorso dell’organizzazione con gli occhi di chi ha segato sbarre, di chi ha sparato in testa, di chi ha maneggiato lingotti d’oro, di chi è finito in carcere e c’è tutt’ora.

Malabrenta, sia chiaro, è solo un’ipotesi, una storia inventata, ma inventata a metà: tutti i riferimenti a cose e persone potrebbero non essere casuali. Malabrenta è un tentativo di dare pensieri e corpo ad una vicenda ancora poco chiara che racconta la deriva morale di una regione distante dai riflettori. (teatrobresci.it)

Ricordami 2 è una rassegna realizzata con la direzione artistica di Teatro Bresci e la collaborazione del Cinema Teatro Rex.

Biglietti

Intero euro 8

Ridotto euro 6 (Under 18, studenti universitari che presentano il libretto o il badge)

Omaggio per disabili e accompagnatori

Abbonamento 4 spettacoli euro 22

(non si effettuano prenotazioni)

In vendita presso:

biglietteria Cinema Teatro Rex durante gli orari di apertura della sala

on line cliccando l'apposito pulsante in questo evento

Info

Marta (Cinema Teatro Rex)

+39 347 4763045

Info web

