Malasuerte FI Sud a Sherwood Festival

Giovedi 21 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Malasuerte FI Sud.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21.30

Malasuerte Fi Sud

La "Malasuerte Fi Sud" nasce nel 1997 come trio, con ispirazione e spirito fottutamente punk e antifascista, all'interno del C.P.A. Firenze Sud, una delle esperienze di occupazione più importanti del panorama italiano. Le canzoni di solidarietà, lotta di classe, diritto al lavoro e alla casa, e di tante altre problematiche, attuali e passate, troppo spesso trattate con ipocrisia o preconcetto, il tutto accompagnato da trascinanti e scatenate ritmiche punk, ska e rock. Il gruppo ha suonato nelle più disparate ed incredibili situazioni: per strada, sui camion, davanti ai carceri, di fronte ai tribunali, in festival importanti, spesso solo per l'importanza di esserci, dando sempre il proprio appoggio sempre con la massima carica ed energia. Grazie alla militanza appassionata e alla fortissima capacità di coinvolgimento nelle situazioni live la band può oggi vantare un gruppo di briganti seguaci in continua crescita, che ne sostengono la lotta, dimostrando che è giusto continuare a raccontare quello che non va, a denunciare i torti compiuti ogni giorno nei confronti di milioni di individui soprattutto tra le classi sociali più povere, da parte di questa società consumista e apparentemente perfetta, guidata dai paesi più ricchi e industrializzati del mondo. Non un passo indietro!

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

