“Il malato immaginario”, stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Mercoledì 19 dicembre

Balletto di Siena

“Notre dame de Paris”

musica di Riccardo Joshua Moretti - regia e coreografia di Marco Batti

Soggetto originale e regia Marco Zoppello.

Con (in o.a.) Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello

17 Febbraio 1673. La quarta recita de Il malato immaginario non viene data a Corte, il favore del Re di Francia viene meno proprio quando al nostro Molière mancano le forze. Tra i lavoratori del Palais Royal si parla di annullare lo spettacolo, il Maestro non è dell’umore per andare in scena. A complicare la situazione un ritorno inaspettato: Madeleine Poquelin, figlia di Molière, fuggita dal convento dove era stata rinchiusa. Ma i Comici della Compagnia dello Stivale non ci stanno e, di riffa o di raffa lo spettacolo sulla celebre ed esilarante storia del Malato Argante ha inizio, per un grande, ultimo viaggio. Appese al chiodo la maschere e gli amori da saltimbanchi, abbandonate le tragicommedie dell’Arte, i tre Comici vivono di giorno in giorno il costante travaglio del grande drammaturgo francese.

Biglietti

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Informazioni e comunicazioni

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

