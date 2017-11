“Il malato immaginario”, stagione di prosa al Teatro Farinelli di Este

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”. Anche il linguaggio teatrale è quello dei sogni, delle emozioni, della creatività. Condividerlo con altri assume un significato che va al di là della pura socializzazione: significa volersi incontrare anche sul piano dei sentimenti.

Il programma del Teatro Farinelli affianca artisti noti e affermati – come gli attori Raoul Bova e Alessandro Preziosi o la compagnia Kaos Balletto di Firenze – ad altre proposte più giovani ma sempre di ottima qualità, concludendo con l’ultimo lavoro del regista e scrittore atestino Giancarlo Marinelli.

Sono particolarmente felice di riconfermare la rassegna “Teatro per famiglie” al Filodrammatici, con quattro spettacoli a tutto tondo presentati dalle principali compagnie del Veneto. Un nuovo viaggio straordinario tra le fiabe, la poesia e la magia del teatro.

— Roberta Gallana Sindaco di Este

In programma mercoledì 28 febbraio 2018 ore 21

Stivalaccio Teatro

IL MALATO IMMAGINARIO

L'ultimo viaggio

soggetto originale e regia Marco Zoppello

con (in ordine alfabetico) Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello

scenografia di Alberto Nonnato

costumi di Laura Salvagnin

disegno luci di Paolo Pollo Rodighiero

maschere di Roberto Maria Macchi

produzione: StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

Realizzato con il sostegno di 70° Ciclo di Spettacoli Classici - debutto Teatro Olimpico di Vicenza – 27 e 28 settembre 2017

assistente alla regia Giulio Canestrelli / realizzazione costumi Antonia Munaretti / realizzazione parrucche laboratorio “Carlotta” - Venezia / calzature Aldo Biasibetti / datore luci Matteo Pozzobon / responsabile di produzione Federico Corona / amministrazione Marta Broccardo / foto di Serena Pea / progetto grafico Caterina Zoppini

La terza avventura della trilogia della Compagnia dello Stivale è Il Malato Immaginario, ma siete davanti a un lavoro di Zoppello per cui non immaginatevi la narrazione della celebre farsa. “Questo è un inno alla vita, alla risata e alla bellezza, cantato dai saltimbanchi, condito di una farsa feroce, intrisa di amore per il pubblico. I testi diventano, nuovamente, pre-testi, condizioni di partenza per spiccare il salto nell’universo molieriano, giocandoci, improvvisandolo, cantandolo, mimandolo nel gioco più totale del teatro, che deve essere vivo, estemporaneo e tangibile quanto la Commedia, specchio incrinato dell’umano. Vivo è il teatro, dunque, quando viva è la Commedia.” Le parole di Marco Zoppello sono quanto di meglio per descrivere il lavoro che la Compagnia sta portando avanti in questi anni.

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 21

Fabio Sartor e Caterina Murino

L'IDEA DI UCCIDERTI

