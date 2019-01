Maledetti Fumetti Fest con Nova e Claudio Calia al Re Fosco

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1967809989939183/

Dopo la pausa natalizia, il Maledetti Fumetti Fest torna con la quarta data di quest’anno. Per iniziare al meglio il 2019 saremo al Re Fosco e avremo con noi Nova, che assieme all’immancabile Claudio Calia, presenterà la sua prima graphic novel “Stelle o sparo”, edita da Bao. Come al solito clima informale, possibilità di chiacchiere con due birrette e firmacopie!

Appuntamento quindi alle ore 18.15 a La risorta osteria del Re Fosco in Via Carlo Cassan, 5 a Padova.