Incontri tra cultura ed enogastronomia: “La malga in tavola” al ristorante “N’altraroba”

Giovedì 28 febbraio la serata tra cultura ed enogastronomia dedicata all’abbinata tra carne bovina e formaggi d’alpeggio con Campagna Amica al ristorante “N’altraroba” di Rubano.

Dettagli

L’allevamento è un settore di punta dell’agricoltura veneta e padovana, sia per la produzione di carni di qualità che di formaggi a marchio Dop, oltre a latte fresco e latticini. A questi prodotti, in particolare alla carne bovina e ai formaggi di malga è dedicato il nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano.

Giovedì 28 febbraio, alle 19.30 spazio dunque al racconto di due appassionati allevatori impegnati appunto nella produzione di carne bovina di prima qualità da capi allevati in quota e formaggi freschi e stagionati, prodotti che si possono trovare al Mercato Coperto di Padova, in via Vicenza 23, e negli altri mercati di Campagna Amica. Intervengono Giuliano Lombardi dell’azienda agricola “Soranissima”, specializzata nell’allevamento da carne bovina con decine di capi nelle malghe dell’Altopiano, e Paolo Dalla Palma dell’azienda agricola “El Tabaro” che produce formaggi di montagna. Oltre a portare la loro esperienza gli allevatori presenteranno anche alcune tipicità, protagoniste poi nel piatto, negli originali abbinamenti ideati dallo chef Angelo Pisano che ad ogni incontro firma il menù della serata, partendo per l’appunto dalle proprietà e dalle virtù dei prodotti del territorio.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenta i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.