"Mammabebè insieme": massaggio neonatale e accompagnamento alle tappe di sviluppo

Massaggio neonatale, accompagnamento alla tappe di crescita psicomotoria del primo anno di vita. Riflessioni educative e relazionali del bambino e della famiglia con la Dott.ssa Fabiola Greggio. Appuntamento mercoledì 4 febbraio 2020 dalle 9.45 alle 11.45. Mamme con il/la loro bambino/a fino ai 7 mesi circa.

Un momento e uno spazio per la mamme e il suo bambino e tra mamme. Per fare rete, sostenersi, confrontarsi sul nuovo ruolo di madre. Un gruppo di pari per creare e rafforzare competenze, legami e relazioni. Verrà dato spazio alla condivisione, al confronto tra mamme, all'ascolto e al massaggio neonatale come forma di relazione e comunicazione.

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2020.

