Man vs Food da Lob's: 1kg di crab's sandwich e 400gr di patate fritte in soli 30 minuti, la sfida è aperta

Torna da Lob's la sfida tutta americana!

Riuscirai a mangiare da solo 1kg di Crab's Sandwich e 400gr di patate fritte in soli 30 minuti?

Come partecipare

Iscriviti adesso contattando il ristorante al numero 0429 767354

La partecipazione è gratuita ed i posti sono limitati (6).

Il protagonista della sfida

Club sandwich con polpa di granchio, formaggio cheddar, bacon, insalata, pomodori e salsa cocktail, servito con patate fritte.

Regole della gara

il concorrente dovrà terminare tutto il contenuto del piatto entro 30 minuti dall'avvio della gara

il beverage consentito sarà a scelta tra: 1 bottiglia di acqua, 1 Coca media o 1 birra (33cl)

I premi in palio

Se il concorrente riuscirà nell'intento, vincerà la cena appena mangiata, una Gift Card per una prossima cena, una foto sulla bacheca Hall of Fame e un gadget Lob's!

In caso invece non riuscisse, dovrà pagare l'intero importo del piatto!

https://www.lobsrestaurant.it/ristorante-monselice/